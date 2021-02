Summary of findings on covid, February 2021

Bernard Beauzamy PDG chez Société de Calcul Mathématique SA (CEO at Société de Calcul Mathatique SA, Mathematical Modelling Corporation of France. )

The overall mortality data (all causes combined) for the year 2020 show that the covid epidemic did not have any particular severity.

As of 02/20/2021, there are approximately 3,300 intensive care beds occupied (all causes), for approximately 13,000 existing ones: we are very far from saturation.

There is no indication (let’s not speak of proof!) Allowing to conclude to any effectiveness of any of the decisions taken by the government since the beginning: confinement, social distancing, masks, curfew, etc. All this is entirely devoid of a rational basis and health efficiency. Already in 1910 the astronomer Camille Flammarion had advocated confinement during the arrival of Halley’s Comet.

This is the first time that we have tried to follow an epidemic in its details: how many people affected at any given moment, how many positives, how many tests, etc. If we had done this for previous epidemics, we would have references, which is not the case. The figures published every day by a press hungry for sensations serve to frighten the public.

The government, from the start, wanted to give this epidemic the most anxiety-inducing character possible, by publishing figures taken out of context and by banning existing treatments. This is not an initial error as one might have thought, but a deliberate will whose effects can still be seen today: grotesque, incoherent decisions intended to establish the authority of the government and to harm economic activity.

The various institutions responsible for limiting the powers of government (Parliament, Council of State, etc.) accepted the decisions taken, even though they were scientifically unfounded. This attitude still persists today and, except for popular revolt, we do not see how, in the near future, we could get out of the absurd “state of health emergency” in which we are today legally locked up.

The full list of our publications on these issues is available here:

http://www.scmsa.eu/archives/SCM_Coronavirus.pdf

Above is translated from the original French language by Google Translate.

Les données de mortalité globale (toutes causes confondues) pour l’année 2020 montrent que l’épidémie de covid n’a eu aucune sévérité particulière.

Il y a, au 20/02/2021, environ 3 300 lits de réanimation occupés (toutes causes confondues), pour environ 13 000 existants : on est très loin de la saturation.

Il n’existe aucune indication (ne parlons pas de preuve !) permettant de conclure à une quelconque efficacité de l’une quelconque des décisions prises par le gouvernement depuis le début : confinement, distanciation sociale, masques, couvre-feu, etc. Tout ceci est entièrement dépourvu de base rationnelle et d’efficacité sanitaire. Déjà en 1910 l’astronome Camille Flammarion avait prôné le confinement lors de la venue de la Comète de Halley.

C’est la première fois que l’on s’efforce de suivre une épidémie dans ses détails : combien de personnes atteintes à chaque instant, combien de positifs, combien de tests, etc. Si on l’avait fait pour les épidémies précédentes, on disposerait de références, ce qui n’est pas le cas. Les chiffres publiés chaque jour par une presse avide de sensations servent à effrayer le public.

Le gouvernement, depuis le début, a voulu donner à cette épidémie le caractère le plus anxiogène possible, en publiant des chiffres sortis de leur contexte et en interdisant les traitements existants. Il s’agit là, non pas d’une erreur initiale comme on a pu le croire, mais d’une volonté délibérée dont on constate les effets aujourd’hui encore : décisions grotesques, incohérentes, destinées à asseoir l’autorité du gouvernement et à nuire à l’activité économique.

Les différentes institutions qui sont chargées de limiter les pouvoirs du gouvernement (Parlement, Conseil d’Etat, etc.) ont accepté les décisions prises, quand bien même elles étaient scientifiquement dépourvues de fondement. Cette attitude persiste encore aujourd’hui et, sauf révolte populaire, on ne voit pas comment, dans un futur proche, nous pourrions sortir de l’absurde “état d’urgence sanitaire” où nous sommes aujourd’hui légalement enfermés.

La liste complète de nos publications sur ces questions est disponible ici :

http://www.scmsa.eu/archives/SCM_Coronavirus.pdf